В Словакии десятки тысяч протестующих потребовали отставки Фицо. Что ответил премьер?

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Опубликовано: 25.01.2025 09:59 , Обновлено: 25.01.2025

Словакию захлестнула волна протестов, одна из крупнейших в истории страны. Десятки тысяч людей по всей стране вышли на улицы, чтобы заявить о своей поддержке проевропейского курса. В Братиславе, где, по оценкам организаторов, собралось 60 тысяч человек, толпа скандировала лозунги против премьер-министра Роберта Фицо.

Протесты под лозунгом «Словакия — это Европа!» прошли во многих городах страны 24 января 2025 года. Их участники подчёркивали, что место Словакии — в Европейском Союзе и НАТО. Организаторы протеста призвали Фицо уйти в отставку, сообщило издание Pravda.

На заполненной площади в Братиславе люди скандировали: «Долой Фицо!», «Коллаборант!» и «В отставку!».

На митинге в Братиславе выступил чешский актёр Болек Поливка, заявивший, что Чехия и Словакия — «сообщающиеся сосуды».

«Не дайте отнять у вас демократию, не дайте отнять у вас улыбку, не дайте отнять у вас свободу», — призвал он, процитировав лозунг Вацлава Гавела: «Правда и любовь должны победить ложь и ненависть».

Фото: pravda.sk

Словацкий актёр Томаш Машталир, в свою очередь, отметил, что Фицо говорит об «управлении протестами из-за рубежа», потому что не может представить, что «кто-то действует без личной выгоды».

«Нас сюда привела не тёмная сила из-за границы, а сила отечественного производства», — заявил Машталир, имея в виду действующее правительство.

Глава фонда «Остановим коррупцию» Зузана Петкова поприветствовала сотрудников Словацкой информационной службы (СИС), которые подготовили отчёт о возможной «атаке на конституционный строй» Словакии.

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«СИС утверждает, что у неё есть серьёзные сведения о попытках дестабилизировать Словакию. У нас тоже есть. Коррупция давно дестабилизирует Словакию, а не неправительственные организации», — подчеркнула Петкова, напомнив о коррупционных скандалах, связанных с действующей властью.

«Злоупотребить правом на протесты»

В свою очередь, премьер-министр Роберт Фицо заявил, что в стране действует «структура, финансируемая из-за границы, связанная с оппозицией», которая намерена «злоупотребить правом на протесты». По его словам, в Словакии находятся люди, имеющие опыт участия в акциях протеста в Украине и Грузии, а финансирование этой группы «под строгим контролем ведут представители США».

Фицо заверил, что у него есть «конкретные данные» о плане оппозиции и НПО по отстранению от власти «демократически избранного правительства». Он добавил, что Совет безопасности Словакии примет меры для предотвращения эскалации и что готовится высылка «иностранных инструкторов», которые могут быть причастны к дестабилизации обстановки, сообщил портал Aktuality.

Напомним, гражданское объединение «Мир Украине» начало организовывать демонстрации после декабрьской встречи Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Редакция Telegraf.news о ней рассказывала.

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Неделю назад однопартиец Фицо, вице-спикер парламента Тибор Гашпар допустил возможность выхода Словакии из Евросоюза.