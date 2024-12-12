В Сирии приостановили действие парламента и конституции на 3 месяца

Опубликовано: 12.12.2024 20:48 , Обновлено: 12.12.2024

Временное правительство Сирии, сформированное после свержения уже бывшего президента Башара Асада, приостановило действие парламента и конституции в стране на три месяца. Об этом сообщило французское информагентство Agence France-Presse (AFP).

«Будет создан комитет по судебным вопросам и правам человека для изучения конституции и последующего внесения поправок», — сказал AFP представитель правительства Убейда Арнаут, [link href=“https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2024/12/12/syria-s-new-govt-says-to-suspend-constitution-parliament-for-three-months-” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] телеканал Саудовской Аравии Al Arabiya.

Известно, что действующую конституцию Сирии приняли в 2012 году и, как написала газета Arab News, этот документ не определяет ислам в качестве государственной религии.

Ранее Telegraf.news писал, что глава Правительства спасения Сирии, созданного вооруженной оппозицией в провинции Идлиб, Мухаммед аль-Башир заявил в телевизионном обращении, что до 1 марта 2025 года будет исполнять обязанности премьер-министра переходного правительства страны.

В Сирии назначили главу временного правительства

Также мы рассказывали, что обозреватель американской газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на анонимные источники написал, что незадолго до свержения Башара Асада Украина передала сирийским повстанцам около 150 дронов.

Украинские военные помогли сирийским повстанцам свергнуть Асада — The Washington Post