Украинские военные помогли сирийским повстанцам свергнуть Асада — The Washington Post

Опубликовано: 11.12.2024 16:09 , Обновлено: 26.02.2025

Обозреватель американской газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на анонимные источники сообщил, что незадолго до свержения правительства Башара Асада Украина передала сирийским повстанцам около 150 дронов. Однако, по оценке западной разведки, это сыграло "скромную роль" в свержении бывшего президента страны.

Журналист заявил, что это произошло около четырёх недель назад. По его информации, Киев отправил 20 опытных операторов с примерно 150 FPV-дронами (с видом от первого лица) в штаб-квартиру повстанцев в Идлибе, чтобы помочь террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» свергнуть Башара Асада.

По мнению западной разведки, которое передала The Washington Post, целью оказания военной помощи было “противодействие” российским солдатам и наёмникам в Сирии, которые поддерживали правительство Асада.

“Тайная операция в Сирии отражает попытку расширить поле боя и нанести вред российским военным в тех районах, где они к этому не готовы”, — заявил американский журналист. По его данным, Кремль предвидел подобные события, однако не смог мобилизоваться, чтобы их предотвратить.

К слову, это не первый случай, когда Киев оказывал сопротивление российским военным. По информации британского телеканала BBC, ранее украинские спецслужбы воевали на стороне повстанцев с наёмниками ЧВК “Вагнер” в Мали. Тогда в результате нападения погибли 84 члена вооружённой группировки.

Напомним, наступление сирийских повстанцев на правительственные войска началось 27 ноября. После его начала в МИД России заявили о причастности к этому украинской стороны.

«Решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, признанные таковыми СБ ООН. Обращаем внимание на то, что среди них много боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства. Явно не обошлось и без «украинского следа», — заявила в начале декабря представитель ведомства Мария Захарова.

Спустя два дня МИД Ирана потребовал от Киева немедленно прекратить поддержку сирийских группировок. Ведомство сослалось на сообщения о «незаконной торговле оружием, полученным из США некоторыми украинскими чиновниками», однако деталей не привело.

Ранее Telegraf.news писал, что глава “Правительства спасения Сирии”, созданного вооружённой оппозицией в провинции Идлиб, Мухаммед аль-Башир заявил в телевизионном обращении, что до 1 марта 2025 года будет исполнять обязанности премьер-министра переходного правительства страны.

В Сирии назначили главу временного правительства

Также мы рассказывали, что сбежавшему президенту Сирии Башару Асаду Москва предоставила убежище, “исходя из соображений гуманитарного характера”. В российскую столицу он прибыл вместе с членами своей семьи. Такую информацию вечером 8 декабря распространили ряд российских госСМИ, ссылаясь на неназванный источник в Кремле.

Асад с семьёй укрылся в Москве – «РИА Новости»