В Сирии назначили главу временного правительства

Опубликовано: 10.12.2024 16:58 , Обновлено: 10.12.2024

Глава "Правительства спасения Сирии", созданного вооружённой оппозицией в провинции Идлиб, Мухаммед аль-Башир заявил в телевизионном обращении, что до 1 марта 2025 года будет исполнять обязанности премьер-министра переходного правительства страны. Об сообщило издание Al Jazeera.

Аль-Башир — глава оппозиционного «Правительства Спасения Сирии», которое долгое время действовало в качестве альтернативы официальному правительству. Структура управляла территориями, которые боевики захватили в провинции Идлиб. В частности, в 2022 году он был здесь министром развития и гуманитарных вопросов.

В свою очередь, “Правительство спасения Сирии” было сформировано группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (во многих странах мира признана террористической организацией и запрещена), которая возглавила 12-дневное молниеносное наступление сирийских повстанцев.

Куда делся президент Сирии Башар Асад?

Напомним, 27 ноября антиправительственные силы начали наступление из Идлиба и спустя менее чем две недели объявили о захвате Дамаска и свержении Башара Асада. Президент Сирии покинул страну и, по данным российских СМИ, получил убежище в Москве. Премьер-министр Мухаммад Гази аль-Джалали остался в Дамаске и заявил о готовности к мирной передачи власти и работе под любым руководством.

Однако после свержения Асада бои в Сирии продолжились. Так, турецкие издания Anadolu, Ekonomim и Daily Sabah сообщали о захвате крупного города Манбидж на севере республики повстанцами из Сирийской национальной армии. Также вооружённая оппозиция заняла город Джебла, который расположен рядом с авиабазой Воздушно-космических сил России Хмеймим, и вошла в Тартус.

По данным американской газеты The Washington Post, незадолго до начала наступления Асаду предлагали прекратить поддержку ливанской группировки «Хезболла», помочь Турции в сдерживании курдов и принять обратно часть сирийских беженцев, однако тот отказался. Посол Сирии в Москве Башар Джаафари назвал «позорным побегом» отъезд экс-президента в Россию и связал произошедшее с “непопулярностью коррупционной системы” и отсутствием поддержки общества и армии.

Повстанцы пообещали 10 миллионов долларов за Асада

Тем временем турецкое издание Ipekyol сообщило, что оппозиционные силы, взявшие под контроль Сирию, назначили награду в 350 миллионов лир (10 миллионов долларов в эквиваленте) тому, что поможет поймать бежавшего из страны Асада.

«Мы дадим вознаграждение в размере 10 миллионов долларов любому, кто предоставит любую информацию, которая поможет его поимке», — процитировало турецкое издание заявление, сделанное от имени Центра военных операций.

Ранее Telegraf.news писал, что власти ряда европейских стран временно приостановили приём заявок на предоставление убежища от граждан Сирии. В Федеральном управлении по миграции и беженцам Германии, в частности, объяснили это тем, что в Сирии сейчас складывается “запутанная ситуация” с неясными перспективами, поэтому европейские страны решили взять паузу в вопросах беженцев.

Европейские страны перестали принимать заявки на убежище от сирийских беженцев. Депортировать будут?