В Сирии повстанцы окружили крупный город Хама по дороге на Дамаск

Опубликовано: 05.12.2024 08:51 , Обновлено: 05.12.2024

В среду сирийские повстанцы под руководством исламистов "с трёх сторон" окружили крупный город Хама по дороге на Дамаск. Как отмечает французское информагентство France 24, им удалось это сделать после того, как на прошлой неделе они захватили второй по величине город страны Алеппо. За более чем 10 лет войны он ни разу полностью не переходил в руки правительства.

Несмотря на контрнаступление правительственных войск, сирийские повстанцы окружили один из крупнейших городов Хама, расположенный в центральной части страны. По данным издания, он имеет для армии “решающее значение” в качестве защиты Дамаска. Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что повстанцы «окружили Хаму с трёх сторон и сейчас находятся на расстоянии от 3 до 4 километров от города».

Как отмечает France 24, бои вокруг Хамы последовали за молниеносным наступлением мятежников под руководством исламистов, которые за несколько дней отвоевали значительные территории, в том числе второй по величине город Алеппо, у президента Башара аль-Асада. По данным Сирийской обсерватории, у правительственных войск «остался только один выход в сторону Хомса на юге».

По информация СМИ, в то время как наступающие повстанцы поначалу не встречали особого сопротивления, бои вокруг Хамы были “особенно ожесточёнными”. По данным государственного информагентства Sana, Асад распорядился повысить зарплату кадровым военным на 50%, чтобы “укрепить свои силы для контрнаступления”.

К слову, ранее британская газета The Telegraph сообщила, что корабли ВМФ России начали покидать важнейший для Кремля морской порт в Средиземном море, поскольку возобновившаяся гражданская война в Сирии угрожает его захватом. По информации издания, российская военная база в Тартусе находится под угрозой нападения повстанцев, поскольку те “стремительно приближаются”.

[info_b]Военно-морская база в Тартусе является стратегическим активом для России. Её содержали там с 1971 года, однако после распада СССР перестали использовать. После начала гражданской войны в Сирии в 2012 году база стала главной зарубежной военно-морской базой для РФ. По мнению экспертов, в ближайшее время порт Тартуса может быть заброшен, а российские корабли, возможно, переместят из Средиземного моря в Балтийское.[/info_b]

Помимо вывода своих кораблей из Тартуса, российские войска, по данным The Telegraph, покинули две другие базы недалеко от Алеппо, которые сирийские повстанцы захватили в пятницу. Одна из них — авиабаза Хама, которая считается одним из ключевых объектов РФ.

Сирийские повстанцы приблизились к российской военной базе в Сирии

Также мы рассказывали, что Министерство иностранных дел Беларуси 2 декабря выступило с официальным заявлением относительно обострения ситуации в Сирии. Внешнеполитическое ведомство выразило поддержку президенту Башару Асаду, правительству и «народу братской Сирии».

МИД Беларуси выразил поддержку Башару Асаду