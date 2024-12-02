МИД Беларуси выразил поддержку Башару Асаду

Опубликовано: 02.12.2024 14:03 , Обновлено: 02.12.2024

Министерства иностранных дел Беларуси 2 декабря выступило с официальным заявлением относительно обострения ситуации в Сирии. Внешнеполитическое ведомство выразило поддержку президенту Башару Асаду, правительству и "народу братской Сирии".

МИД Беларуси назвал возобновившееся активное боевое противостояние сирийских оппозиционных сил и правящей власти в провинциях Алеппо и Хама в минувшие выходные “атаками террористических формирований” и выразил поддержку ” усилиям Дамаска и его союзников по отражению террористической угрозы и стабилизации ситуации”.

МИД также “категорически осудил” нападения на консульские учреждения и гражданское население и выразил надежду на “скорейшую стабилизацию ситуации”, а также “ликвидацию террористической угрозы” и возвращение Сирии к мирной жизни.

Что сейчас происходит в Сирии?

По данным телеканала BBC, на сегодняшний день в Алеппо не осталось правительственных войск, а наступление оппозиционных сил продолжается под авиаударами российских войск, которые поддерживают армию Асада. Возглавляет коалицию мятежников группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, в России она объявлена террористической, а её деятельность запрещена). До недавнего времени её контроль распространялся на единственную провинцию у границы с Турцией - Идлиб. Однако, перейдя в наступление, бойцам ХТШ удалось сего за несколько дней смести гарнизоны сирийской армии на большой территории.

По данным Института изучения войны (ISW), 1 декабря силы сирийской оппозиции продвинулись к юго-востоку от Алеппо в сторону города Ханасир, вероятнее всего, чтобы изолировать Алеппо и блокировать армейские поставки снабжения и подкрепления.

По сообщениям некоторых источников в Сирии, в ходе нынешнего наступления мятежникам удалось захватить немало оружия и техники, включая вертолеты, и теперь они также продвигаются в сторону Хамы — крупного города между Алеппо и Дамаском. Как полагают военные обозреватели, в ближайшее время сирийская армия попытается остановить их продвижения, в том числе, с помощью авиации, поскольку воздушного флота у мятежников нет. Зато есть дроны, которые, как полагают эксперты, они также не преминут пустить в ход.

Фото иллюстрационное: Associated Press

Асада рано “списывать со счетов”?

Репортёр BBC News Джереми Боуэн, специалист по сирийской проблеме, отметил, что действующего президента Асада “ещё слишком рано списывать со счетов”.

“У него есть ядро искренних сторонников. Часть сирийцев видят в нём меньшее из зол — меньшее, чем джихадисты, которые стали ведущей силой восстания. Но если другие антиасадовские группировки — а их много — тоже поднимутся, то режим снова окажется в смертельной опасности”, - заявил Боуэн.

Отметим, что накануне появилась информация о том, что президент Башар Асад прилетал в Москву 30 ноября, хотя представитель Кремля официально не стал её комментировать. Уже 1 декабря Асад также провёл встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Дамаске, после чего тот встретится с турецкими официальными лицами в Анкаре.

Сирийские дипломаты также провели ряд дипломатических встреч и телефонных переговоров с политиками из стран ближневосточного региона. Всё это, по словам экспертов ISW, проводится для “координации действий с союзниками и другими заинтересованными сторонами”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 29 ноября сирийские оппозиционные силы вошли в Алеппо всего за три дня своего внезапного наступления, впервые ступив на территорию второго по величине города страны с тех пор, как правительственные войска отвоевали его в 2016 году.

Сирийские повстанцы впервые за 8 лет вошли в Алеппо