Сирийские повстанцы приблизились к российской военной базе в Сирии

Опубликовано: 03.12.2024 19:45 , Обновлено: 03.12.2024

Корабли ВМФ России начали покидать важнейший для Кремля морской порт в Средиземном море, поскольку возобновившаяся гражданская война в Сирии угрожает его захватом. По информации британской газеты The Telegraph, российская военная база в Тартусе находится под угрозой нападения повстанцев, поскольку те "стремительно приближаются".

По данным издания, военно-морская база в Тартусе важна для РФ, поскольку это её единственный средиземноморский «пункт пополнения запасов и ремонта». Она также использовалась в качестве перевалочного пункта для российских спецподразделений, участвовавших в сирийском конфликте, утверждает военный аналитик The Telegraph.

[info_b]Военно-морская база в Тартусе является стратегическим активом для России. Её содержали там с 1971 года, однако после распада СССР перестали использовать. После начала гражданской войны в Сирии в 2012 году база стала главной зарубежной военно-морской базой для РФ. По мнению экспертов, в ближайшее время порт Тартуса может быть заброшен, а российские корабли, возможно, переместят из Средиземного моря в Балтийское.[/info_b]

Британский военный аналитик Майк Саттон, специализирующийся на военно-морских вопросах, заявил, что «существует реальная возможность» того, что уход российских военных кораблей связан с возобновлением боевых действий в Сирии. По его словам, одним из судов, покинувших Тартус, был «Ельня» — танкер проекта 169 «Алтай», который считается «ценным активом, важным для поддержания сил России в Средиземном море».

Помимо вывода своих кораблей из Тартуса, российские войска, по данным издания, покинули две другие базы недалеко от Алеппо, которые сирийские повстанцы захватили в пятницу. Одна из них — авиабаза Хама, которая считается одним из ключевых объектов РФ.

Ранее Telegraf.news писал, что сирийские оппозиционные силы вошли в Алеппо всего за три дня своего внезапного наступления, впервые ступив на территорию второго по величине города страны с тех пор, как правительственные войска отвоевали его в 2016 году. Об этом сообщило CNN 29 ноября.

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Также мы рассказывали, что Министерство иностранных дел Беларуси 2 декабря выступило с официальным заявлением относительно обострения ситуации в Сирии. Внешнеполитическое ведомство выразило поддержку президенту Башару Асаду, правительству и “народу братской Сирии”.

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