"Мы всё ещё в деле" — Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины

Опубликовано: 07.06.2024 16:44 , Обновлено: 04.07.2024

В пятницу, 7 июня, президент США Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и извинился за задержки Конгресса с утверждением последнего пакета помощи. Кроме того, американский лидер объявил о выделении нового транша в размере 225 миллионов долларов для Киева. Об этом сообщило международное информагентство Reuters.

По информации издания, Джо Байден в Париже извинился перед Зеленским за шестимесячную задержку Конгресса США в вопросе выделения пакета военной помощи на 61 миллиард долларов. Американский президент подтвердил, что в пятницу подписал дополнительный транш в размере 225 миллионов долларов, чтобы помочь Украине в вооружённом конфликте с Россией.

“Я приношу извинения за недели, когда не было понятно, будут ли выделены средства, так как мы столкнулись с трудностями при принятии этого законопроекта”, — отметил Джо Байден.

Последний пакет военной помощи США включает боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы Himars, а также миномётные системы и ряд артиллерийских снарядов, передала британская газета The Guardian.

“Мы всё ещё в деле, полностью, безоговорочно”, — подчеркнул американский президент. В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за военную, финансовую и гуманитарную поддержку США.

“Очень важно, чтобы вы оставались с нами. Эта двухпартийная поддержка Конгресса очень важна, чтобы в этом единстве Соединенные Штаты Америки, весь американский народ оставались с Украиной, как это было во время Второй мировой войны, как Соединённые Штаты помогали спасать человеческие жизни, спасать Европу”, — заявил Зеленский во время встречи в Париже.

Ранее Telegraf.news писал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил: страна должна через несколько лет быть готова к войне с Россией. Он также призвал вернуть обязательную воинскую повинность, которую отменили в стране в 2011 году.

По его словам, Россия «давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться». В связи с этим Борис Писториус выступил за продолжение оказания военной помощи Киеву. Он отметил, что страна не намерена становиться одной из сторон боевых действий и подчеркнул, что немецкие власти не планируют отправлять военных в Украину.

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