«Предприняла все шаги» - Фон дер Ляйен рассказала, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Опубликовано: 11.06.2024 15:08 , Обновлено: 04.07.2024

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Международной конференции по восстановлению Украины, которая в эти дни проходит в Берлине, рассказала, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. По её словам, страна уже "предприняла все намеченные шаги" для этого.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться к концу июня. К этому времени, по её словам, Киев получит ещё 1,9 млрд евро из общего фонда ЕС в рамках плана поддержки Украины, сообщило издание Agenzia Nova.

В ходе двухдневной конференции в Берлине, в котором принимает участие в том числе президент Украины Владимир Зеленский, представители различных государств планируют обсудить возможность создания международных альянсов для оказания экономической и социальной помощи Украине.

По словам фон дер Ляйен, это требует от украинских властей реализации “комплексной реформы и инвестиционной стратегии” - судебной реформы, мер по борьбе с коррупцией и многих других реформ.

“Это формирует основу для того, чтобы сделать Украину привлекательной для компаний и инвесторов и приблизить Украину к ЕС”, - отметила глава Европейской комиссии.

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Кроме того, по её словам, ещё 1,5 млрд евро Киеву передадут в июле - за счёт доходов от замороженных в ЕС российских активов. Планируется, что порядка 90% этой суммы пойдет на закупку оружия.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 7 июня президент США Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и извинился за задержки Конгресса с утверждением последнего пакета помощи. Кроме того, американский лидер объявил о выделении нового транша в размере 225 миллионов долларов для Киева.

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