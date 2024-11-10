В штабе Трампа разгорелся скандал из-за заявления одного из советников, что "Крым потерян"

Опубликовано: 10.11.2024 12:39 , Обновлено: 10.11.2024

В переходном штабе Дональда Трампа, избранного президентом США на недавних выборах, разгорелся скандал из-за заявлений одного из советников политиков, Брайана Ланзы. Тот заявил на днях, что приоритетом для будущей президентской администрации станет прекращение войны между Украиной и Россией, но не возвращение всех территорий, взятых под контроль РФ. Штаб Трампа уже открестился от словам советника о том, что "Крым потерян".

Эти слова из уст Брайана Ланзы, отвечавшего в числе прочих советников за стратегию Республиканской партии во время президентских гонок 2016 и 2024 годов, прозвучали в интервью телеканалу BBC.

Рассказывая о своём видении приоритетов администрации Трампа после вступления в должность президента США, он заявил, что таким приоритетом станет “мир и прекращение смертоубийства”.

“Если президент Зеленский придет за стол переговоров и скажет, что мир у нас возможен, только если у нас будет Крым, это нам покажет, что он не серьезен. Крым потерян”, - категорично заявил Ланза.

По его словам, если Зеленский рассчитывает вернуть Крым, а также на то, что американские солдаты будут воевать за возвращение Крыма, то ему придётся обходиться без помощи США.

После выхода интервью переходному штабу новоизбранного президента пришлось оправдываться за слова советника, передало агентство Reuters. Там заявили, что Ланза во время предвыборной гонки работал “по договору подряда”, а в настоящий момент не работает на будущего президента и, соответственно, не выступает от его имени.

Ранее Telegraf.news рассказал, что вечером 7 ноября между Трампом и Зеленским состоялся телефонный разговор, который длился 25 минут. Неожиданно в нем также участвовал Илон Маск, который активно поддерживал Трампа в ходе предвыборной кампании.

После того как Зеленский поздравил Трампа с победой, избранный президент заверил, что будет продолжать поддерживать Украину, но не стал углубляться в детали.

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Между тем, по данным издания The Wall Street Journal, советники предложили Дональду Трампу заморозить войну в Украине по линии фронта и взять обещание с Киева на протяжении 20 лет не вступать в НАТО.

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