В штабе Трампа опровергли информацию о его планах встретиться с Зеленским - AP

Опубликовано: 25.09.2024 13:33 , Обновлено: 25.09.2024

Агентство Associated Press (AP) 25 сентября сообщило, что экс-президент США и кандидат на пост главы этого государства от Республиканской партии Дональд Трамп не встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, который прилетел в Соединенные Штаты для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Такую информацию AP передал представитель предвыборного штаба Трампа.

Как передало слова американского чиновника агентство, никакой встречи Трампа и Зеленского запланировано не было, несмотря на заявления украинских официальных лиц, утверждавших обратное.

При этом еще 18 сентября сам экс-президент США допустил возможность встречи с Зеленским. «Вероятно, да», — сказал Трамп при ответе на вопрос репортера о встрече с украинским президентом, передало агентство Reuters. Никаких деталей о встрече кандидат в американские президенты тогда не привел.

О том, что Зеленский намерен встретиться с Трампом, а также действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Демократической партии Камалой Харрис, написала 14 сентября немецкая газета Bild. По информации издания, украинский президент представит им свой “план победы” в войне с Россией.

«Хочет поставить всё на карту» — Зеленский решил предложить «временное замораживание» войны — Bild

Также Telegraf.news писал, что британская газета The Times раскрыла подробности этого “плана победы” Зеленского. Он состоит из четырех ключевых пунктов, один из которых - продолжение вторжения Украины в Курскую область РФ в качестве территориального козыря.

Зеленский раскрыл 4 пункта своего «плана победы» над Россией — Times