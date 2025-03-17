В Северной Македонии объявили неделю траура по 59 погибшим в давке в ночном клубе

Опубликовано: 17.03.2025 09:10 , Обновлено: 17.03.2025

В ночь на воскресенье в городе Кочани (Северная Македония) произошёл пожар в ночном клубе Pulse, унёсший жизни 59 человек. Ещё 155 человек пострадали, многие находятся в критическом состоянии. Трагедия произошла во время выступления популярной местной группы ДНК, на концерт которой собралось, по уточнённым данным, около 500 человек.

По предварительной версии, причиной возгорания стало использование пиротехники. Искры попали на потолок, сделанный из легковоспламеняющегося материала. Огонь быстро распространился по помещению, а возникшая паника и давка у единственного работающего выхода усугубили ситуацию.

Свидетели рассказали BBC, что после начала пожара люди не сразу поняли, что происходит, а когда бросились к выходу, возникла давка. 20-летняя Мария Тасева рассказала, что упала, но смогла выбраться. Её 25-летняя сестра погибла.

Среди погибших оказались музыканты группы ДНК (в том числе барабанщик Горги Горгиев), а также 25-летний футболист команды «Шкупи» Андрей Лазаров. Выжил только один из двух вокалистов группы, он находится в больнице. Большинство пострадавших и погибших — молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, есть и несовершеннолетние (трое погибших и более 20 раненых — младше 18 лет).

Во время расследования причин трагедии уже задержали 10 человек, в том числе чиновников, выдавших клубу лицензию, рассказало AFP. Ранее сообщалось о задержании владельца клуба. Представитель прокуратуры Биляна Арсовска сообщила, что в здании клуба был только один работающий выход, а также выявлены недостатки в системе пожаротушения и молниезащиты.

Местные СМИ сообщали, что клуб Pulse располагался в здании, где ранее находился склад ковров, и называли заведение «импровизированным ночным клубом».

Власти Северной Македонии объявили семидневный общенациональный траур. Президент Гордана Силяновская-Давкова выразила соболезнования семьям погибших и сообщила, что наиболее тяжело пострадавших доставили в специализированные клиники Болгарии, Греции, Сербии и Турции. Премьер-министр Христиан Мицкоский назвал этот день «трудным и очень печальным», страна потеряла множество молодых жизней.

Соседние страны, в том числе Сербия и Болгария, предложили помощь в транспортировке и лечении пострадавших.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Северной Македонии в связи с трагедией.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в 2022 году на давку жаловались посетители ТРЦ Dana Mall в Минске.

Очевидцы сообщили о давке в ТЦ Dana Moll в Минске. В Минздраве опровергли

Тогда СК начинал расследование по этому поводу.

СК решил расследовать давку подростков в ТЦ Dana Moll в Минске