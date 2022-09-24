СК решил расследовать давку подростков в ТЦ Dana Moll в Минске

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Опубликовано: 24.09.2022 21:20 , Обновлено: 24.09.2022

В пресс-службе Следственного комитета Беларуси (СК) сообщили, что в торговый центр "Дана-Молл" в Минске прибыли следователи. Они разбираются с обстоятельствами, которые привели к давке среди собравшихся там подростков и поломке лифта, из-за которой пострадали пять детей.

Там сообщили, что днем 24 сентября в ТРЦ «Дана-Молл» на первом этаже проходило мероприятие с участием российской ТикТок-блогерши. В милиции оценили количество собравшихся подростков в несколько тысяч.

В 14:18 минут в Службу спасения поступил звонок о застрявших людях в кабине лифта торгового центра. В СК считают, что при использовании лифта “между первым и цокольным этажом произошла экстренная остановка кабины из-за перегрузки, где началась давка”.

На момент инцидента в лифте находились 15 человек “при допустимой норме не более 13 человек”. Первую помощь оказали прибывшие сотрудникаюи МЧС.

“За медицинской помощью обратились пятеро малолетних детей. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Серьёзных травм в результате давки получено не было. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает”, - заверили в СК.

[link href=“https://www.tiktok.com/@sssirenna?refer=embed” target=“_blank” title=“@sssirenna” rel=“noopener”] @sssirenna [/link] было около 5000 человек и очень много травм…?[link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0?refer=embed” title=“миланахаметова” target=“_blank” rel=“noopener”] #миланахаметова [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9?refer=embed” title=“сходкамиланыхаметовой” target=“_blank” rel=“noopener”] #сходкамиланыхаметовой [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5?refer=embed” title=“миланахаметовавминске” target=“_blank” rel=“noopener”] #миланахаметовавминске [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“рек” target=“_blank” rel=“noopener”] #рек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB?refer=embed” title=“данамолл” target=“_blank” rel=“noopener”] #данамолл [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0?refer=embed” title=“хаметовамилана” target=“_blank” rel=“noopener”] #хаметовамилана [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7138302347721394950?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ оригинальный звук - ?Spotify?” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - ?Spotify? [/link]

А вот так выглядела станция метро “Восток” рядом с торговым центром:

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В то же время ранее в МЧС заявляли, что никакого происшествия в ТРЦ Dana Moll не было. Так днём сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря министерства Евгения Барановского.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-служба Минздрава Беларуси сообщила, что в торговом центре Дана Молл прибыли реанимационный автомобиль и четыре бригады скорой помощи из-за происшествия в лифте. Очевидцы же сообщили о давке в торговом центре и даже о падении лифта из-за перегрузки.

Очевидцы сообщили о давке в ТЦ Dana Moll в Минске. В Минздраве опровергли