Очевидцы сообщили о давке в ТЦ Dana Moll в Минске. В Минздраве опровергли

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Пресс-служба Минздрава Беларуси сообщила, что в торговом центре Дана Молл прибыли реанимационный автомобиль и четыре бригады скорой помощи из-за происшествия в лифте. Очевидцы же сообщили о давке в торговом центре и даже о падении лифта из-за перегрузки.

“По предварительной информации медицинских специалистов, в связи с перегрузкой лифтовой системы в ТЦ произошла экстренная остановка кабины. Около 20 человек, которые находились внутри, сразу же после того, как были открыты двери кабины, получили помощь прибывших на место происшествия специалистов скорой медицинской помощи”, - сообщили в Минздраве.

Очевидцы же сообщили о “падении лифта” с высоты второго этажа. В то же время, в МЧС Беларуси не поступала информация о чрезвычайной ситуации в этом центре, [link href=“https://t.me/belta_telegramm/157384” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] агентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря министерства Евгения Барановского.

“Выехала одна единица техники. Оказали помощь. Людей эвакуировали из лифта”, - пояснил он.

Вот, что с самого утра происходило в торговом центре:

[link href=“https://www.tiktok.com/@mg.maksss?refer=embed” title=“@mg.maksss” target=“_blank” rel=“noopener”] @mg.maksss [/link] DANA MALL прямо сейчас ? и все собрались ради какой-то «известной» тиктокерши [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB?refer=embed” title=“данамолл” target=“_blank” rel=“noopener”] #данамолл [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0?refer=embed” title=“хаметовамилана” target=“_blank” rel=“noopener”] #хаметовамилана [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0?refer=embed” title=“миланахаметова” target=“_blank” rel=“noopener”] #миланахаметова [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%89%D1%83?refer=embed” title=“отпустинепущу” target=“_blank” rel=“noopener”] #отпустинепущу [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/ЛП-7119397550418839553?refer=embed” title=”♬ ЛП - Милана Хаметова & Milana Star” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ ЛП - Милана Хаметова & Milana Star [/link]