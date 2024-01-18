В Севастополе затонул российский сторожевой корабль типа «Тарантул» – АТЕШ

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Опубликовано: 18.01.2024 16:30 , Обновлено: 18.01.2024

Российский сторожевой корабль «Тарантул» затонул в Севастополе несколько недель назад, такое сообщение появилось в ТГ-канале «Военного движения украинцев и крымских татар» АТЕШ. Указали координаты затопления, но подробностей и доказательств не предоставили.

«Произошло это, скорее всего, после атаки украинских морских дронов», написал ТГ-канал.

«Агенты «АТЕШ» в ходе разведки судов в Севастополе обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П «Тарантул». Находится он на пристани бухты «Графская» за следующими координатами: 44.615763, 33.587110», – рассказали партизаны.

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Они также заявили, что до 2014 года этот корабль принадлежал Украине. И показали вот это фото.

[info_b]Пограничные сторожевые корабли проекта 205П «Тарантул» — тип советских патрульных катеров. Проект был разработан в середине 1960-х годов на базе ракетных катеров проекта 205. Технические характеристики судна: длина — 39,94 метра, скорость – 35,6 узла, экипаж – 30 человек.

(Википедия)[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что, по сообщению Минобороны РФ, российские ПВО ночью 18 января сбили два беспилотника «самолетного типа», один – в полвторого под Москвой и еще один позже – над территорией Ленинградской области.

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