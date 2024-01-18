Украинские беспилотники долетели в России до Санкт-Петербурга

Опубликовано: 18.01.2024 09:24 , Обновлено: 18.01.2024

Российские ПВО ночью 18 января сбили два беспилотника «самолетного типа», один – в полвторого под Москвой и еще один позже – над территорией Ленинградской области, сообщило Минобороны РФ.

Обломки БПЛА обнаружили на территории АО «Петербургский нефтеналивной терминал», сообщил ТГ-канал SHOT. «Предварительно установили, что беспилотник был самолётного типа с размахом крыльев 6 метров и поршневым двигателем. Инфраструктура порта не получила повреждений, никто не пострадал. Обломки БПЛА также могут быть в Финском заливе, в 5 километрах от терминала», написал источник.

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По данным «Фонтанки», жители домов на намывных территориях Васильевского острова в Санкт-Петербурге ночью слышали громкий звук. Также пассажиры авиарейсов из Пулково рассказали о задержках при вылете.

Ранее Телеграф писал, что в поселке Гидропривод Ростовской области загорелся завод по производству полиэфирного шпательного волокна. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС: «В 11:30 поступило сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек».

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