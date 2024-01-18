«Это красная кнопка» - В России пригрозили Западу ядерным ударом из-за статьи Bild о подготовке НАТО к войне с РФ

Опубликовано: 18.01.2024 15:07 , Обновлено: 18.01.2024

Военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Рёпке получил от пресс-службы Сергея Миронова, возглавляющего партию "Справедливая Россия — За правду", гневное электронное письмо. Причиной, по которой авторы письма обвинили журналиста в "провокационных и спекуляционных" заявлениях, стала недавняя публикация об учебном сценарии Вооружённых сил Германии, предполагающем вооруженный конфликт с Россией и Беларусью за так называемый Сувалкский коридор.

В письме, написанном на английском языке, статью журнала BILD назвали “абсурдной и провокационной спекуляцией”, целью которой, по мнению авторов письма, было “посеять ещё большую панику среди европейцев”, а также “усилить антироссийскую истерию” и “подавить голоса” тех, кто выступает за “переход к разумному диалогу с Россией” в военном конфликте с Украиной.

“Примечательно, какое значение придают Калининградской области авторы подобных провокаций. Российский анклав на карте Европы действительно действует им на нервы”, - процитировало письмо издание BILD.

Миронов в своём письме также пригрозил “ответными мерами” тем, кто предпримет “любую попытку блокировать или даже атаковать Калининградскую область”. По его словам, это “неизбежно приведёт к военному столкновению с Россией"".

“Это настоящая красная линия, а точнее красная кнопка, нажав на которую Запад неизбежно заставит Россию принять ответные меры. Будучи ядерной державой, Россия будет использовать все доступные силы и средства для защиты своей территории”, - заявили авторы письма.

Напомним, в “секретном документе” Министерства обороны Германии, о котором на днях рассказало немецкое издание Bild, прописан учебный сценарий нападения России на ЕС с территории Беларуси. Согласно этому документу, весной 2025 года Россия может перебросить в Беларусь, к границам Прибалтийских стран дополнительные войска, из-за чего уже в мае 2025 года НАТО придётся предпринять «меры для надежного сдерживания» и перебросить в регион порядка 300 тыс. солдат, чтобы предотвратить «нападение России на Сувалкский коридор с двух сторон — Беларуси и Калининграда».

В Германии опубликовали секретный «сценарий нападения» России на ЕС с территории Беларуси в мае 2025 года

После выхода статьи в свет директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил, что представленные журналистами “секретные планы” Германии на являются не более чем “сценарием предстоящих учений”, а никак не реальными планами военного конфликта.

В НАТО опровергли статью Bild о подготовке к войне с Россией и Беларусью