В Севастополе прогремели новые взрывы

📷 Фото

Опубликовано: 23.09.2023 09:34 , Обновлено: 23.09.2023

В Севастополе утром 23 сентября местные жители услышали взрывы. В соцсетях появились фотографии.

По словам очевидцев, примерно в 08.32 они услышали “звук пролетающей ракеты, потом раздался взрыв”.

Тем временем назначенный Россией “губернатор” Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитии ракеты, обломки которой упали возле причала в районе Сухарной балки.

[Telegram_widget url=“https://t.me/razvozhaev/3949”]

Позже крымские паблики заявили о “комбинированной атаке ракет и дронов на бухту Севастополя”.

[Telegram_widget url=“https://t.me/stranaua/123907”]

Напомним, 22 сентября стало известно, что в Штаб Черноморского флота в Севастополе прилетела ракета По словам очевидцев, были «прилеты» и в другие города Крыма.

В Штаб Черноморского флота в Севастополе прилетела ракета. Какие города Крыма тоже попали под удар?

Вечером российские источники опубликовали видео очевидцев, которые находились недалеко от здания штаба Черноморского флота России в оккупированном Крыму. На нем виден дым и летящая к зданию вторая ракета.

На видео попал прилет второй украинской ракеты по штабу Черноморского флота РФ