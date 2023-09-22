На видео попал прилет второй украинской ракеты по штабу Черноморского флота РФ

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Опубликовано: 22.09.2023 23:05 , Обновлено: 22.09.2023

Российские источники опубликовали видео очевидцев, которые находились недалеко от здания штаба Черноморского флота России в оккупированном Крыму. На нем виден дым и летящая к зданию вторая ракета.

Таким образом, судя по кадру, во время прилета штаб уже горел, что может говорить о том, что попаданий по штабу было не менее двух. Украинские тг-каналы, в свою очередь, пишут о возможной гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Соколова. При этом никаких официальных подтверждений этих данных нет.

В Минобороны РФ утверждают, что в результате атаки пропал без вести один человек и никто больше не пострадал. А в Украине рассказали, что ракетную атаку по Севастополю корректировали люди из агентуры ГУР из числа местных жителей.

Для атаки здания командования российского флота в Крыму украинцы использовали британские ракеты Storm Shadow. Об этом сообщили Sky News в украинских ВВС.

Пожар в здании штаба Черноморского флота РФ смогли потушить только к вечеру.