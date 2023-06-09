В сети появились кадры подбитых украинских Bradley и Leopard. Сколько и где?

🎥 Видео

Опубликовано: 09.06.2023 20:27 , Обновлено: 09.06.2023

Российские источники уже который день публикуют различные фото и видео разбитой колонны техники украинцев где-то на полях сражений в Запорожье. При этом там заявляют о десятках и даже сотнях единиц уничтоженной за последние дни западной техники, поставленной в ВСУ. А что говорят в Украине?

6 июня Минобороны РФ заявило, что только за один день было подбито 8 танков «Леопард», не считая другой бронетехники.

Всего по заявлениям министра обороны РФ Шойгу, украинцы за три дня потеряли до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронемашин. Также среди потерь ВСУ - 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.

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Однако появившиеся в последствии в российских источниках видео по масштабам видимых потерь были скромнее. И касались все практически всего одного места боя.

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“Уничтожили Himars-ами, артиллерией и дронами более 115 единиц их техники”

В Украине власти и командование ВСУ молчат о потерях и не комментируют заявления российских источников.

“Кроме разведки, а у россиян она сейчас очень затруднена на нашей территории, есть еще способы вытягивания нужной информации через вбрасывание в инфопространство провокаций. Таким образом можно заставить другую сторону выдать как можно больше информации о себе. К примеру из побуждения к оправданию и опровержениям. Для этого забрасываются очень завышенные цифры в ожидании, что мы возмущаясь начнем опровергать и выдадим какие-то данные или косвенные ориентиры на них”, - пояснила замминистра обороны Украины Анна Маляр молчание Генштаба ВСУ о реальных потерях на поле боя.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Мисягин утверждает, что потери россиян намного больше. Он прокомментировал кадры с повреждёнными танками и БТРами ВСУ.

“Да, это танк Leopard 2A6, но это тот самый танк, который российское информпространство показало ещё позавчера и вчера. Также на фото четыре M2A2 Bradley ODS-SA. Это та самая колонна, только новые кадры”, - заявил он.

“Ситуация на Запорожском направлении в данный момент совершенно не такая, как была. Бои продолжаются. Российское информационное поле будет выдавать старые кадры за новые, дабы поднять боевой дух своим войскам, и снизить боевой дух наших войск. Заверяю Вас, мы подбили и уничтожили Himars-ами, артиллерией и дронами более 115 единиц их техники на Запорожском направлении за эти дни”, - утверждает он.

Аналитический центр Deepstate провел анализ всех фото и видео и поделися своим мнением.

На фотографии номер 2 присутствуют:

5 Брэдли - 1 из них безвозвратный, остальные брошены.

1 Леопард 2А6-1 серьезно поврежден и ремонтопригодность определит лишь рембаза.

1 ИМР на базе Т-54/55 - брошен.

На фотографии номер 4 вообще уничтожено 3 легковые/грузовые авто.

“Из того, что нам известно, это была колонна одной из вновь созданных бригад. Есть пара погибших, но большинство из них живы или ранены. Более точно смогут сообщить участники того боя через определенное время. Обращаем внимание на то, что никто колонну по чистому минному полю не посылал. На фото видно машину разминирования и минный трал. Скорее всего она и вела колонну к началу обстрела”, - сообщили в Deepstate.

Там утверждают, что российские СМИ уже несколько дней показывают один и тот же фрагмент боя, добавляя новые элементы под разными ракурсами.

«Три роковые ошибки» — Россия уничтожила новейший Iris-T в Украине — BILD

По данным немецкого издания BILD, в которых издание ссылается на открытые источники, украинская группировка продвигается от Орехова в направлении оккупированного Токмака. Однако 47-я механизированная бригада ВСУ потеряла как минимум 2 танка Leopard и 13 Bradley.

Потери российской армии в районе Токмака за несколько дней составляют не менее 48 арт систем и установок РСЗО, до 50 единиц военной техники, до 12 единиц танков. Потери личного состава до 820 убитыми и пропавшими без вести, а также до 1600 ранеными.

[info_b]Проверить информацию обеих сторон в настоящее время невозможно.[/info_b]