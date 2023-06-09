"Три роковые ошибки" - Россия уничтожила новейший Iris-T в Украине - BILD

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Опубликовано: 09.06.2023 15:27 , Обновлено: 09.06.2023

Военный обозреватель BILD Юлиан Репка заявил, что видеозапись российской атаки на украинскую технику к югу от Орехова является подлинной. Как считает эксперт, ВСУ допустили "серию роковых ошибок", которые позволили российской армии поразить новейшую немецкую ракетно-зенитную установку Iris-T вместе с экипажем.

Каждый такой комплекс стоит 17 млн. евро, всего у Украины их три. По мнению эксперта, ВСУ допустили следующие ошибки:

ЗР ЗРК выдвинули слишком близко к линии фронта, всего в 26 км. Он оказался в 40-километровой зоне досягаемости российского ударного беспилотника “Ланцет”.

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Изначально изготовленный для Египта комплекс ПВО не перекрасили, сохранив светлый рисунок, предназначенный для пустыни. “В украинском летнем лесу он стал не маскировочным, а скорее сигнальным цветом”, - пишет Репке.

Также у комплекса Iris-T был отключен радар, а дополнительная защита, например, с помощью ЗРК Gepard, не была обеспечена.

Ранее Телеграф писал, что Германия официально подтвердила доставку в Украину второго зенитно-ракетного комплекса Iris-T SLM. Об этом сообщается в новых данных на сайте федерального правительства ФРГ в воскресенье, 30 апреля.

Комплекс IRIS-T – это самая современная система ПВО, производимая в Германии. Ее нет еще даже у самого Бундесвера, а Украина получила первую подобную установку в прошлом году. ВСУ заявляли, что IRIS-T эффективны на 100%.