Появилось видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке в РФ

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Опубликовано: 18.08.2024 11:06 , Обновлено: 18.08.2024

На российской Камчатке 17 августа начал извергаться вулкан Шивелуч. 18 августа в регионе произошло землетрясение. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

“Началось извержение вулкана Шивелуч на куполах Каран и 300 лет РАН. По визуальной оценке, высота пепловой колонны - восемь километров над уровнем моря. [Происходит] выдавливание лавы”, - рассказали в институте. Позже дополнили, что выброс пепла произошел на девять километров над уровнем моря.

Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

“Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок”, - предупредили в учреждении и сообщили о красном авиационном цветовом коде.

[info_b]При красном коде прогнозируется неминуемое извержение вулкана с возможным значительным выбросом пепла в атмосферу или извержение продолжается со значительным выбросом пепла в атмосферу. [/info_b]

18 августа, по информации Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 2,5 километра над уровнем моря. Там ввели оранжевый авиационный цветовой код (вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения, или оно происходит с отсутствием или незначительным выбросом пепла).

Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

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В Telegram-канале института показали видео последствий землетрясения на Камчатке 18 августа.

“Извержение продолжается. Визуально интенсивность извержения постепенно снижается, однако уровень опасности остается крайне высоким”, - сообщили в учреждении 18 августа.

Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Там призвали людей не приближаться к активному вулкану и наблюдать за его извержением с безопасного расстояния.

[info_b]Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, его возраст составляет 60-70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры (вулканической котловины) и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан расположен на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского в РФ.[/info_b]

Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Ранее Telegraf.news сообщал, что 3 июня 2024 года на Филиппинах началось извержение активного вулкана Канлаон. Из-за опасности местные власти объявили обязательную эвакуацию для сотен жителей одного из островов и ввели запрет на полеты авиации вблизи вулкана.

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