"Я бы бежал в страхе" - В Сети появились видео с извержением вулкана Этна

🎥 Видео

Опубликовано: 07.07.2024 17:39 , Обновлено: 07.07.2024

В последние дни вулкан Этна на острове Сицилия начал проявлять большую активность. Соцсети заполнили видеоролики с итальянского острова, которые вызвали целый спектр эмоций у пользователей интернета.

Вулканическая активность в последние дни на острове обострилась особенно. Помимо извергающейся вулкана Этна, сейчас активен и вулкан Стромболи, который расположен на соседнем Эолийском острове.

Национальный институт геофизики и вулканологии в Катании сообщил, что выброс пепла из вулкана Этна достиг высоты в 4,35 километра, в результате чего большая часть воздушного пространства вблизи вулкана была вынуждена временно закрыться для пассажирских самолетов. В то же время активность вулкана Стромболи распростёрлась на высоту 700 метров над уровнем моря.

Местные власти повысили уровень опасности с умеренного до серьезного, ввели ограничения на посещение территорий близ вулканов и предупредили, что “ситуация может ухудшиться”.

Однако это не помешало многим туристам заснять на видео буйство стихии.

“Я бы бежал в страхе и никогда бы не остановился”, - высказался один из пользователей под видео.

“Это безумие, я был на Сицилии всего 2 дня назад”, - написал ещё один комментатор.

Некоторые же восхитились природным явлением.

“Выглядит потрясающе!”, - написал кто-то.

“Мне кажется, я должен знать, как организовать этот тип экскурсии?”, - задался вопросом ещё один комментатор.