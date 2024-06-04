На Филиппинах начал извергаться вулкан - небо окрасилось в фиолетовый оттенок, а власти объявили эвакуацию

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Опубликовано: 04.06.2024 09:55 , Обновлено: 04.06.2024

Вечером 3 июня 2024 года на Филиппинах началось извержение активного вулкана Канлаон. Из-за опасности для близлежащих деревень местные власти объявили обязательную эвакуацию для сотен жителей одного из островов, а также ввели запрет на полёты авиации вблизи вулкана. Между тем, местные жители выложили в соцсети кадры, на которых видно, как после извержения небо над вулканом окрасилось в необычный фиолетовый оттенок.

Местная метеостанция, которая ведёт постоянное наблюдение за сейсмоактивностью в регионе, опубликовала кадры замедленной съемки взрывного извержения кратера вулкана Канлаон. По данным местных специалистов, шлейф вулканического пепла поднялся на высоту 5000 метров над жерлом вулкана.

Во вторник, 4 июня, три местные авиакомпании отменили 32 рейса, в школах близлежащих населённых пунктов отменили занятия в школе, более 700 человек уже разместили в эвакуационных центрах, а также предупредили о риске новых извержений вулкана, опасности вулканического пепла и серного запаха, поэтому призвали их в обязательном порядке носить маски для лица.

Тем временем местные показали, как выглядит небо над Канлаоном после извержения.