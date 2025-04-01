В ряде регионов России беременным школьницам решили платить по 100 000 RUB. Что происходит?

Опубликовано: 01.04.2025 12:17 , Обновлено: 01.04.2025

В российских регионах начали вводить единовременные выплаты для беременных школьниц, что вызвало бурную и весьма неоднозначную реакцию. Первопроходцем стала Орловская область, где губернатор Андрей Клычков подписал указ о выплате 100 000 российских рублей (около 3 645 BYN по текущему курсу) ученицам общеобразовательных школ, вставшим на учёт по беременности. Вслед за ней аналогичную, но даже более щедрую меру (150 000 RUB) анонсировали власти Брянской области. А сегодня такую меру поддержки ввели власти Кемеровской области.

Формально эта инициатива подаётся как мера поддержки юных девушек, оказавшихся в «непростой жизненной ситуации», а также как очередной шаг в борьбе российских властей с демографическим кризисом. Сам губернатор Клычков заявил, что указ основан на некоем февральском приказе Минтруда РФ, который рекомендовал всем регионам включать школьниц в программы поддержки рождаемости и что так сделали уже более 40 субъектов РФ. Клычков также сообщил, что в его области на данный момент таких школьниц нет.

С одной стороны, как писали СМИ, эта мера может поддержать финансово, раз уж так случилось, юную мать (возрастная планка для получения денег, кстати, в указах не установлена), с другой — склонить её к отказу от аборта. Сторонники видят в этом способ снизить их число среди подростков.

Однако за пределами кабинетов региональных чиновников инициативу встретили прохладно.

Глава профильного комитета Госдумы РФ по вопросам семьи Нина Останина раскритиковала идею, заявив, что «поощрять рожать в школе» не нужно, что образованный родитель даст ребёнку больше, чем «недоучка», и что в федеральных демографических программах школьницы не упоминаются. Она также поставила под сомнение слова Клычкова про 40 регионов.

Общественники и медийные личности назвали меру «безумием» и «провоцированием» ранней беременности. Прозвучали мнения, что девочки должны думать об учёбе, а не о «кругленькой сумме» от государства за роды.

Появились опасения, что вместо реального улучшения демографии (вклад родов до 18 лет в общую статистику ничтожен) эта мера может привести к обратному эффекту — увеличению числа неблагополучных ситуаций, когда ребёнок остаётся на попечении старших родственников.

Опрос читателей одного из российских порталов показал, что 42% россиян опасаются, что выплаты приведут к росту числа подростковых беременностей.

[info_b]В Беларуси, естественно, таких выплат нет. Однако женщины, которые встали на учёт в медицинских учреждениях до 12-недельного срока беременности, могут получить пособие в размере 100% бюджета прожиточного минимума. На данный момент это 447,64 рубля.[/info_b]

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Можно ли в Беларуси снова уйти в декретный отпуск, если досрочно из него вышел? Минтруда разъяснило