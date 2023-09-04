Российские беспилотники атаковали страну НАТО - МИД Украины

🎥 Видео

Опубликовано: 04.09.2023 12:03 , Обновлено: 04.09.2023

МИД Украины со ссылкой на данные Госпогранслужбы сообщил 4 сентября, что в ходе атак на дунайские порты Украины, как минимум один российский беспилотник "Шахед" упал и взорвался на территории Румынии, которая входит в НАТО.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко опубликовал фото взрыва (см выше), как он утверждает на другой стороне Дуная, реки, по которой проходит граница Украины и Румынии.

Очевидцы утром 4 сентября также выложили в Сеть видео, где автор говорит за кадром: «Упал у румынов».

Видео сбитого российского “Шахеда”:

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В то же время, министерство обороны Румынии опровергло эту информацию. “Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве относительно так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, в результате которой российские беспилотники якобы упали на национальную территорию Румынии”, - заявили там.

“Структуры, отвечающие за Министерство национальной обороны, отслеживали в режиме реального времени ситуацию, возникшую в результате российских атак, осуществленных с помощью беспилотных летательных аппаратов, как прошлой ночью, так и с субботы по воскресенье, на инфраструктуру вблизи украинских портов на Дунае. Ни разу средства нападения, используемые Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии”, - говорится в пресс-релизе румынского ведомства.

В то же время в Бухаресте подчеркнули, что считают эти атаки РФ неоправданными и противоречащими международному гуманитарному праву.

В Нацполиции Украины сообщили что за ночь россияне запустили 32 ударных беспилотника, сбить удалось 23.