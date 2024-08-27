Крупнейший НПЗ России в Омске остановил половину производства после взрыва - Reuters

Опубликовано: 27.08.2024 08:12 , Обновлено: 27.08.2024

Агенство Reuters сообщило, что один из самых крупных российских нефтеперерабатывающих заводов - Омский НПЗ - был вынужден остановить почти половину всех своих мощностей. Причиной тому стал взрыв 26 августа.

В результате него на Омском НПЗ получила повреждения и была остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-11 — наиболее производительная на заводе.

На предприятии, которое принадлежит «Газпромнефти», на самом деле произошел мощный взрыв, хотя российские СМИ называли его “хлопком”. Однако он был такой силы, что, по словам местных жителей, звуки взрыва были слышны в нескольких районах города. В результате пострадали два человека, а пожар достиг 1000 кв. метров.

Причина пожара не была установлена сразу. В тот же день несколько российских нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам украинских беспилотников.

Омский НПЗ — крупнейший в России, на нём производится каждый восьмой литр бензина в стране.