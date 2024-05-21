В российской армии появились лучники

🎥 Видео

Опубликовано: 21.05.2024 14:37 , Обновлено: 30.05.2024

В интернете появилось видео очередного кустарного оружия, сооружённого российскими военными. На этот раз в руках солдат оказались "ВОГ-стрелы", которыми вооружились лучники в Серебрянском лесу Луганской области Украины.

[info_b]Серебрянский лес расположен в Луганской области, недалеко от города Кременная. Его протяженность составляет порядка 10,1 га, а часть входит в заказник местного значения “Серебрянский”. С конца лета 2022 года по этому лесу, который иногда называют “легкими” Донбасс, проходит линия фронта.[/info_b]

Видео запуска ВОГ-стрел из оружия, похожего на лук или арбалет, опубликовали авторы Telegram-канала “Дневник Мракоборцев”, который принадлежит, предположительно, командиру одного из разведотрядов российского спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

[info_b]ВОГ - выстрел осколочный гранатомётный — осколочный боеприпас для гранатомётов, который объединяет в себе гранату и метательный заряд в гильзе.[/info_b]

Появилось видео танков-«сараев», которые россияне привезли на фронт в Украине

Ранее Telegraf.news рассказывал о танках-”сараях”, которые российские военные, судя по видео из Сети, применяют в боях в Украине, а также о других кустарных “изобретениях” российских военных, замеченных с самого начала войны в Украине.

Тачанки против дронов, ракетные установки из труб. В Сети показали «изобретения» российских военных в Украине