Появилось видео танков-"сараев", которые россияне привезли на фронт в Украине

🎥 Видео

Опубликовано: 06.05.2024 10:57 , Обновлено: 06.05.2024

В Сети появилось видео танков-"сараев", которые российские военные применяют в боях на Украине. На кадрах показан один из образцов такого "усовершенствованного" российского танка, который также называют "мангалом" из-за характерной решётки, которой обшита военная техника со всех сторон.

Как отмечают военные обозреватели, подобным образом свою военную технику россияне стали обшивать для защиты от дронов. Кроме того, на кадрах видно, что спереди танк-”сарай” также оборудован каким-то дополнительным устройством кустарного производства. Предположительно, его используют в качестве противоминной защиты, либо для разминирования.

Как отмечают обозреватели, подобную технику с массивными кустарными надстройками в последнее время всё чаще стали замечать во время штурмов украинских позиций.

Отметим, что это не первое видео кустарных поделок российских военных, усовершенствовать своё вооружение российские военные пытались с самого начала войны в Украине. Для этого в ход шли трубы, из которых делали ракетные установки, брёвна и доски, из которых сооружали дополнительную броню для военной техники, и многое другое.

Тачанки против дронов, ракетные установки из труб. В Сети показали «изобретения» российских военных в Украине