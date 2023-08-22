Тачанки против дронов, ракетные установки из труб. В Сети показали "изобретения" российских военных в Украине

🎥 Видео

Опубликовано: 22.08.2023 18:02 , Обновлено: 22.08.2023

В интернете появились фотографии и видео того, как российские военные пытаются усовершенствовать некоторое свое вооружение.

“Приехали, выгрузились, зарядили, выстрелили и сменили позицию. Через пять минут снова собрали, зарядили, огонь… “Кочующий огонь” от стаи “Царских волков"", - так пописал Рогозин видео.

На кадрах видно, как трое военных загружают в устройство боеприпас, в то время как четвертый придерживает треногу. Затем они отходят, а самодельная ракетная установка стреляет.

По словам Рогозина, “при такой самоделке бойцы умудряются обеспечивать точный выстрел на расстоянии до 20 км”.

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А авторы тг-канала «Можем объяснить» собрали подборку других кустарных поделок российских военных:

[info_b]Во время войны невозможно оперативно проверить информацию. Пожалуйста, относитесь к ней критически.[/info_b]

Броня из бревен В первые недели вторжения в Украину российские военные пытались дополнительно защитить слабо бронированные грузовики с помощью бревен, досок, металлических дверей и других подручных материалов (фото 2). Снимки грузовиков публиковали украинские СМИ. Эффективность этой «брони» оказалась очень низкой, и вскоре такая практика быстро сошла на нет.

Тачанка с пулеметом Пулемет ДШК (принят на вооружение в 1939 году), установили на грузовую «буханку», преподносилось как средство борьбы с дронами (фото 3).

Тягач МТ-ЛБ («мотолыга») с корабельной пушкой 2М-3 По одной из версии, их используют для борьбы с дронами.

Беспилотный автомобиль «Зубило» с пушкой 60-летней давности был представлен на днях на форуме «Армия 2023». Машина предназначена для перевозки грузов и штурмовых групп. На крыше «Зубила» установлена зенитная пушка ЗУ-23-2, поступившая на вооружение советской армии в 1960 году (фото 5).

Напомним, ранее Телеграф писал, что рританский генерал назвал три возможных сценария завершения войны в Украине:

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