В России жителям негазифицированного Красноярска "подарили" газопровод. Но в виде странной 20-метровой картины

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Опубликовано: 01.11.2023 19:36 , Обновлено: 01.11.2023

В России в городе-миллионнике, Красноярске, который до сих не был газифицирован, всё-таки появился газопровод. Однако в виде 20-метровой картины, сгенерированой искусственным интеллектом.

Российское издание The Insider сообщило, что фото граффити опубликовали в группе «Галка | Красноярск». И там в описании к картине указали, что она была изготовлена ко “Дню народного единства” и несёт в себе идеи «сплоченности народов, мощь достопримечательностей и достижений России».

“Нейросеть сгенерировала макет, а дальше - талантливо постарались наши сибирские художники, и вуаля, в Красноярске появился крутой арт-объект, фотозона и просто место притяжения!”, - заявили администраторы паблика.

Кроме странных людей, на картине можно заметить газопровод “Сила Сибири”, который ведёт из России в Китай.

Его присутствие на картине оообенно возмутило некоторых жителей Красноярска. «Поместили газопровод на стену, чтобы хоть где-то был», — передает dela.ru слова одного из комментаторов.

Красноярск не в первый раз обращает на себя внимание из-за газа и странах арт-творений.

Ранее Телеграф искал, что в интернете появились видео, где Европа замерзает после выключения тумблера “Газпромом”. Авторство видео, кстати, тоже приписывают этой компании. Но оказалось, что видеоряд содержит виды российского города Красноярска, который планируют газифицировать только в 2025 году. Это видео не очень понравилось некоторым красноярцам.

Новость Телеграф

В то же время, в России в последнее время часто стали появляться неоднозначные творения во многих городах.

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