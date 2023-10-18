"Хочется плакать" - По всей России стали устанавливать странные памятники. Эксперт предположил, что происходит

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Опубликовано: 18.10.2023 12:55 , Обновлено: 18.10.2023

В России за последние годы в разных регионах и городах появились много неоднозначных памятников, которые вызвали споры в соцсетях и не только. Российский политолог Андрей Никулин предположил, что дело в "смятении в коллективном бессознательном".

Он признался, что ему не хочется смеяться, а “хочется плакать”, глядя на такое искусство.

“Это не некие случайные рудименты, а целая тенденция. Наглядно демонстрирующая все смятение в коллективном бессознательном, деградацию этических и эстетических стандартов”, - считает Андрей Никулин.

Политолог и публицист предположил, что дело в невозможности многими жителями России “отличить добро от зла, понять, что морально, что нет, что прекрасно, а что лучше не показывать и в фильме ужасов”.

“Хаос и сумятица в мозгах вываливаются в общественное пространство самым наглядным образом - в виде искусства. Печальная ирония в том, что сделать пусть не прекрасную, но абсолютно нормальную, уныло-стандартную скульптуру по классическим же образцам и лекалам гораздо проще, чем уродство. Просто потому, что с уродством надо задуматься, заморочиться, импровизировать. Чтобы вывалить свой внутренний мир на всеобщее обозрение, запечатлеть его в камне, бронзе или гипсе. Но стараются…”, - написал он.

Ранее Телеграф сообщил, что вот в Гомеле, наоборот, сделали милую, но самую маленькую в Беларуси скульптуру… хозяйственному мылу.

Памятник 72% хозмылу установили на здании Гомельского жирового комбината, которое выпускает это моющее средство уже более 90 лет.

В Гомеле предложили потереть руками «самый маленький памятник». Зачем?