В России завели уголовное дело за оскорбление украинцев

Опубликовано: 26.10.2022 11:09 , Обновлено: 26.10.2022

В России впервые с начала войны возбудили уголовное дело об оскорблении украинцев. Об этом стало известно 26 октября.

Как пишут СМИ, дело завели против жителя Омска Николая Карнышова. При этом, он внесен в российский список экстремистов и террористов.

Издания отмечают, что мужчина написал пост в соцсети «ВКонтакте», где «негативно оценил» людей, «объединенных по признаку принадлежности к национальности „украинцы“».

На данный момент пост уже удалили. Что именно в нем было написано, неизвестно.

Ранее жителя Омска уже наказывали за оскорбление по национальному признаку, а также за возбуждении ненависти к женщинам. В первом случае ему дали штраф в размере 10 тысяч рублей, во вором — два года тюрьмы условно.

РосСМИ обратили внимание, что это первое уголовное дело за оскорбление украинцев с начала войны.

Кстати, как писал ранее Телеграф, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал проверить слова телеведущего RT Антона Красовского, который призывал «жечь» и «топить» украинских детей.

Глава СК РФ приказал проверить слова журналиста Красовского про украинских детей

Напомним, 20 октября Антон Красовский в беседе с писателем Сергеем Лукьяненко призвал «топить» и «сжигать» детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями». Позже он извинился за это. По его словам, «ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться».

Российский журналист, призвавший сжигать украинских детей, извинился — «Ну бывает так»