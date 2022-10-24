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Опубликовано: 24.10.2022 09:32 , Обновлено: 24.10.2022

Телеведущий, директор гостелеканала «RT Россия» Антон Красовский извинился за свои призывы «топить» и «жечь» украинских детей. Ранее его начальница Маргарита Симоньян назвала заявление «дичью» и уволила его.

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей», — написал Красовский в своем телеграм-канале.

По его словам, «ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться».

Он извинился перед теми, кто «обалдел от этого», а также перед Маргаритой Симоньян.

Что сказал Красовский?

В одном из эфиров телеканала 20 октября Антон Красовский в беседе с писателем Сергеем Лукьяненко призвал «топить» детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями».

«Вот прям топить этих детей, топить. […] это наш метод. Вот прямо сказал „москали оккупировали“ и сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением».

Кроме того добавил, что таких детей можно и «сжигать»:

«У них там каждая изба называется „смерекова хата“. И вот прям в эту „смерекову хату“ забивать и жечь».

«Дичь»

Ночью 24 октября главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что решила остановить сотрудничество с Красовским. А его заявление назвала «диким и омерзительным».

По словам Симоньян, ни она, ни другие сотрудники «не могут позволить», чтобы «мелькнула мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала она в своем телеграм-канале.

Не первый раз

Кстати, на российском госТВ не первый раз звучат агрессивные высказывания.

Например, ранее немецкий телеканал BILD продемонстрировал своим зрителям фрагмент сюжета из «аналитической» передачи «60 минут» на российском государственном телеканале «Россия 1» в качестве примера агрессивной риторики СМИ в РФ. На это своеобразно отреагировали на российском ТВ.

Депутат Журавлев из фракции ЛДПР даже заявил, что россияне убьют всех немцев: «Мы все придем и всех убьем».

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На российском ТВ случаются и другие курьезы. Так, в передаче Владимира Соловьева гости заявили, что во время ракетного удара над Новой Каховкой в Украине «заклинило» американский спутник.

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А в эфире телеканала НТВ в передаче «Новые русские сенсации» показали 86-летнего жителя Борисоглебска Воронежской области. Иван Фомин, работавший в своё время на КГБ, назвался «боевым экстрасенсом» и попытался предсказать судьбу Владимира Зеленского.

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