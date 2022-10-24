Глава СК РФ приказал проверить слова журналиста Красовского про украинских детей

Опубликовано: 24.10.2022 10:57 , Обновлено: 24.10.2022

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал проверить слова телеведущего RT Антона Красовского, который призывал «жечь» и «топить» украинских детей. Почему только спустя три дня после эфира?

Как сообщили в пресс-службе СК, в ведомство обратился один из пользователей соцсетей с просьбой проверить «ряд резких заявлений» Красовского.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев назвал Красовского «врагом России».

«Высказывание Красовского — это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего все живое. Человек, произнесший такие слова, предал всех нас, предал Родину. Он преподнес в дар врагу не просто какое-то информационное оружие, он подарил ему настоящую информационную ядерную бомбу», — заявил он.

Что происходит?

Напомним, 20 октября Антон Красовский в беседе с писателем Сергеем Лукьяненко призвал «топить» и «сжигать» детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями».

Позже он извинился за это. По его словам, «ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться».

Российский журналист, призвавший сжигать украинских детей, извинился — «Ну бывает так»

Почему отреагировали спустя три дня?

Реакция руководства телеканала на заявление Красовского, а также властей РФ последовала только спустя три дня. Именно после того, как видео прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал правительства стран запретить вещание телеканала.

«Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот отрывок. Вы находитесь на этой стороне, если разрешаете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (мы отдадим этого человека под суд), не имеющее ничего общего со свободой слова. Запретить RT по всему миру!», — написал он.

После этого, в ночь на 24 октября глава RT Маргарита Симоньян отреагировала на высказывания. Она назвала их «дичью» и заявила о прекращении сотрудничества с Красовским.

В связи с этим российский журналист Дмитрий Козелев задался вопросом:

«Интервью вышло 20 октября, три дня для коллектива RT и Симоньян все было ок, а теперь вдруг “не можем позволить такую дичь”. Вопрос: Красовский что, в одиночку это интервью снимал, редактировал, монтировал и публиковал?»

А позже предположил, что видео с заявлением Красовского не понравилось именно президенту РФ Владимиру Путину:

«Ого, Бастрыкин требует проверить слова Красовского, а единоросс Дмитрий Савельев называет его врагом России. Похоже, действительно Путину видео не понравилось, иначе откуда такой ажиотаж».

Кстати, телеграм-канал «Эхо» обратил внимание, что в прошлом году Антон Красовский в телеэфире говорил, что« утопил бы митингующих в реке Мойке». И «тогда это не повлекло никаких серьёзных последствий».

«Вспомнили о его гомосексуальности»

В свою очередь историк Александр Фридман заметил, что ранее поведение журналиста его работодателей не смущало. Например, когда он «во время первой российской атаки на энергетическую систему Украины он танцевал на балконе в пижаме российской армии».

Он подчеркнул, что теперь же Красовского «низвергли с пьедестала, а отдельные российские публицисты в своих нападках на «вредителя» Красовского вдруг резко вспомнили о его гомосексуальности и положительном ВИЧ-статусе».

Кстати, 20 октября в Госдума РФ внесли законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ. Он вводит наказание за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди всех возрастов, а не только среди несовершеннолетних, как это было в России до сих пор.

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