🔄 Обновлено

Опубликовано: 07.07.2025 16:09 , Обновлено: 07.07.2025

В Подмосковье найден мёртвым теперь уже бывший министр транспорта России Роман Старовойт. По предварительной информации российских СМИ, он покончил с собой в своём доме, спустя всего несколько часов после того, как Владимир Путин своим указом отправил его в отставку.

О произошедшем сообщили сразу несколько российских СМИ и телеграм-каналов.

Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов при этом заявил в комментарии RTVI, что cлучилось это «достаточно давно».

[obnovleno_b] В Следственном комитете России подтвердили информацию.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия – самоубийство», — заявили в СКР.

[/obnovleno_b]

Хотя формальным триггером для увольнения, как предположили российские СМИ, мог стать авиаколлапс в российских аэропортах, источники РБК назвали более вескую и системную причину отставки.

«Люди спят на полу» — Хаос в аэропортах России ударил и по Минску. Какие рейсы отменили?

Главной проблемой для экс-министра, по мнению источников, стал многомиллиардный коррупционный скандал в Курской области, которую он возглавлял до мая 2024 года. Речь идёт о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Его преемник на посту губернатора Алексей Смирнов уже арестован по этому делу.

Как говорят федеральные чиновники, у российских правоохранительных органов были серьёзные вопросы и к самому Старовойту. «Свидетелем он точно пойдёт. Потому что он либо не видел, что у него происходит, либо покрывал происходящее», — процитировало издание одного из них.

Напомним, 6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области и несколько месяцев занимали её часть.

В Кремле, в свою очередь, отставку прокомментировали уклончиво. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь заявил, что увольнение не было связано с «утратой доверия», и отказался отвечать на вопросы о связи отставки со скандалом в Курской области и транспортным коллапсом.

Романа Старовойта назначили главой Минтранса менее двух месяцев назад. До этого шесть лет руководил Курской областью.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Москве выпал из окна вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. По данным источника Mash, это произошло в квартире на Рублёвском шоссе.

В столице РФ Москве выпал из окна замглавы «Транснефти»