В столице РФ Москве выпал из окна замглавы "Транснефти"

Опубликовано: 04.07.2025 09:43 , Обновлено: 04.07.2025

Российский Телеграм-канал Mash сообщил, что в Москве выпал из окна вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. По данным источника, это произошло в квартире на Рублёвском шоссе.

На место происшествия работают следователи. Балашов занял пост замглавы компании в 2021 году, а до этого работал в НИИ «Восход».

“Транснефть” — российская нефтепроводная компания, контролируемая государством. Оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, в том числе и тех, что идут через Беларусь.

Компания владеет 68 тысячами километров магистральных трубопроводов и транспортирует 83% добываемой в России нефти и 30% произведённых в России нефтепродуктов.

Бадалов курировал в “Транснефти” вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности.