«Люди спят на полу» — Хаос в аэропортах России ударил и по Минску. Какие рейсы отменили?

Опубликовано: 07.07.2025 13:54 , Обновлено: 07.07.2025

Авиаколлапс, в очередной раз развернувшийся в российских аэропортах, докатился и до Беларуси. Так, 7 июля российский «Аэрофлот» уже отменил три рейса в Минск из Москвы и обратно, а десятки пассажиров «Белавии» и других авиакомпаний столкнулись с многочасовыми задержками вылетов. Причём не только в Россию.

Согласно данным онлайн-табло минского аэропорта, сегодня как минимум 7 рейсов в Россию уже вылетели со значительным опозданием. Максимальное ожидание составило 10,5 часов. Ещё один рейс в Москву уже числится как задержанный, не вылетев по расписанию.

Кроме того, с опозданием вылетели и три рейса в другие страны, например, Турцию, ОАЭ и Китай. Однако связаны ли эти задержки с ситуацией в России, доподлинно неизвестно.

Другие областные аэропорты Беларуси, из которых сегодня выполняются рейсы, — Брест и Могилёв — о каких-либо задержках пока не сообщали.

Что происходит в России?

Причиной сбоев стали массовые отмены и задержки рейсов по всей России, но сильнее всего ситуация в этот раз ударила по Санкт-Петербургу. В аэропорту Пулково, по сообщениям российских СМИ, за последние трое суток пять раз вводились «ограничения на использование воздушного пространства», которые обычно неофициально связывают с угрозой атак беспилотников.

В результате, как рассказывают очевидцы, в российских аэропортах, в первую очередь в Пулково и московском Шереметьево, начался хаос.

«Люди спят и сидят на полу», — привело слова пассажира РБК.

По словам очевидцев, табло в аэропортах не работали, и даже сами сотрудники не всегда владели актуальной информацией, говоря пассажирам: «Зачем приехали, небо закрыто».

На фоне этого российские авиационные власти отчитались, что ситуация «полностью управляема и нормализуется». Хотя по их же данным, с 5 июля в стране было задержано около 1,9 тыс. рейсов и отменено почти 500, а авиакомпании оформили 43 тысячи вынужденных возвратов билетов.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что минский аэропорт позвал любителей фотографировать авиацию на официальный споттинг.

Аэропорт Минска пригласил на фотоохоту на самолёты с доступом на закрытую территорию. Кого не пропустят?