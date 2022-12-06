В России за двое суток взорвались три многоэтажных дома

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Опубликовано: 06.12.2022 11:17 , Обновлено: 06.12.2022

В трех жилых многоэтажных домах России 4-5 декабря произошло три взрыва — в Нижневартовске, Ярославле и Заволжье. 6 декабря стало известно, что число погибших в Нижневартовске возросло до 10 человек.

Причиной произошедшего во всех трех случаях назвали взрыв газа. Хотя в российских СМИ традиционно избегают это слово.

«Число погибших при хлопке газа в Нижневартовске возросло до 10», — написали РИА Новости. Ранее там употребляли словосочетание «ЧП с газом».

Взрыв в Нижневартовске произошел в одной из квартир пятиэтажного дома 4 декабря. Из-за этого в одном из подъездов обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами, сообщили СМИ.

«По предварительным данным в квартире на втором этаже проводились работы по натяжению потолков. Сдетонировал газовый баллон», — написал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

На следующий день, утром 5 декабря, похожий случай произошел в трехэтажном доме в Ярославле. По данным ТАСС, из-за взрыва бытового газа повредилось 100 кв. м кровли жилого дома и одна квартира. Также пострадал местный житель.

Спустя пару часов стало известно, что взрыв газа произошел в жилом доме в городе Заволжье в Нижегородской области. В пресс-службе регионального МЧС заявили, что никто не пострадал. Однако взрыв разрушил стены между тремя квартирами.

Ранее Телеграф писал, что 6 декабря по аэродрому в Курске (Россия) ударил беспилотный летательный аппарат.

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Это также третий подобный случай за двое суток. Ранее беспилотник атаковал аэродромы под Саратовом и Рязанью.

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