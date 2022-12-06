По курскому аэродрому в России ударил беспилотник

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Опубликовано: 06.12.2022 08:05 , Обновлено: 06.12.2022

Утром 6 декабря по аэродрому в Курске (Россия) ударил беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки загорелся нефтенакопитель.

Губернатор утверждает, что пострадавших нет.

Больше подробностей он не сообщил. Тем временем в Сети появились фото и видео, предположительно, с места событий.

Напомним, днем ранее, 5 декабря, беспилотники атаковали аэродромы в Рязанской и Саратовской областях.

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Министерство обороны России только вечером признало, что по аэродромам в глубине территории РФ были нанесены удары реактивными беспилотниками «советского производства». Российские военные считают, что это сделала Украина.

Россия обвинила Украину в атаке реактивными беспилотниками