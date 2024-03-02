В Украине беспилотник уничтожил подъезд жилой многоэтажки – трое погибших

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Опубликовано: 02.03.2024 13:13 , Обновлено: 02.03.2024

В ночь на 2 марта Одесская область Украины пережила очередную атаку дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Из акватории Черного моря в регион направили восемь ударных беспилотников, один из которых долетел до самой Одессы, врезался в жилую девятиэтажку, в результате чего один из подъездов оказался полностью разрушен. Местные власти сообщили о десятке пострадавших и трёх погибших, среди которых оказался ребёнок.

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк рассказала, что нынешняя ночная атака оказалась “нехарактерной для россиян”. По её словам, обычно российские военные “растягивают удары по времени”, однако в этот раз украинским силам ПВО пришлось “работать в интенсивном режиме фактически целый час”, а сами дроны “заходили в воздушное пространство над Одессой, маневрируя между жилыми домами”. В результате, средствам ПВО удалось сбить семь целей, а один из дронов угодил в девятиэтажку.

На видео, опубликованном Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, видно, что в результате удара дрона один подъезд многоэтажки оказался разрушенным в буквальном смысле до основания.

Несмотря на то, что разборы завалов на месте обрушения подъезда жилого дома ведутся уже не один час, спасатели не исключили вероятности того, что под ними могут оставаться люди и число жертв ещё может увеличится. В ведомстве опубликовали кадры поисково-спасательных работ.

Пострадавших, по данным губернатора Одесской области Олега Кипера, на данный момент восемь, в том числе беременная женщина и ребёнок. Погибших уже трое. В связи с ЧП власти региона объявили 3 марта днём траура.

Отметим, что в России события в Одессе никак не комментировали.

Ранее Телеграф сообщил, что утром в субботу, 2 марта, в небе над Санкт-Петербургом взорвался беспилотный летательный аппарат. Там также пострадала жилая пятиэтажка, однако обошлось без жертв и пострадавших со стороны местных жителей.

В небе над Санкт-Петербургом прогремел взрыв — пострадала жилая пятиэтажка