В небе над Санкт-Петербургом прогремел взрыв - пострадала жилая пятиэтажка

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Опубликовано: 02.03.2024 10:41 , Обновлено: 02.03.2024

Утром в субботу, 2 марта, в небе над Санкт-Петербургом взорвался беспилотный летательный аппарат. В результате пострадала жилая пятиэтажка, о жертвах и пострадавших среди местных жителей не сообщается.

По данным телеграм-канала “База”, дрон влетел между перекрытиями дома №161 по Пискаревскому проспекту. Момент взрыва беспилотника записали камеры наружного наблюдения в расположенных поблизости многоэтажках. На видео отчётливо слышен звук, характерный для летящего беспилотника, за которым следует взрыв и звуки сработавших автомобильных сигнализаций.

На видео с другого ракурса видна яркая вспышка и искры, вероятнее всего - от повреждённых линий электропередач.

Как сообщил телеграм-канал Mash, местные жители видели яркую вспышку в небе и слышали звук взрыва в районе Пискарёвского проспекта. Рядом с одной из пятиэтажек местные обнаружили обломки, в том числе - деформированную деталь двигателя, а именно кожух цилиндра с рёбрами охлаждения.

Кадры с места происшествия уже попали в сеть.

Российские СМИ сообщили, что 100 жильцов одного из домов эвакуированы после атаки дрона. В многоэтажке выбиты стекла (как минимум в 15 квартирах), судя по видео очевидцев, на некоторых балконах обломки беспилотника стали причиной локальных возгораний.

Телеграм-канал Mash назвал наиболее вероятной целью взорвавшегося беспилотника нефтебазу “Ручьи”, расположенную на северо-востоке Санкт-Петербурга. До неё от места падения летательного аппарата не больше километра.

Отметим, что официальные лица в России пока никак не комментировали произошедшее. Не сообщало о сбитии беспилотника и Министерство обороны РФ.