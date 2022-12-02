В России рухнул очередной военный самолет
В Приморском крае России рухнул истребитель МиГ-31. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах.
Как утверждают в ТАСС, экипаж успел катапультироваться. Есть ли пострадавшие в результате крушения — неизвестно.
Причины произошедшего пока также не называют.
Отметим, что в конце октября в городе Иркутск военный самолёт Су-30 рухнул на жилой двухэтажный дом. По сообщениям российских источников, самолёт летел с авиазавода.
Пилоты Су-30 задохнулись до катастрофы в Иркутске
А перед этим в российском Ейске на жилой дом упал Су-34.
Под завалами дома в Ейске нашли ещё одно тело. Что с пилотами Су-34?