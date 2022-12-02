В России рухнул очередной военный самолет

Опубликовано: 02.12.2022 11:08 , Обновлено: 02.12.2022

В Приморском крае России рухнул истребитель МиГ-31. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах.

Как утверждают в ТАСС, экипаж успел катапультироваться. Есть ли пострадавшие в результате крушения — неизвестно.

Причины произошедшего пока также не называют.

Отметим, что в конце октября в городе Иркутск военный самолёт Су-30 рухнул на жилой двухэтажный дом. По сообщениям российских источников, самолёт летел с авиазавода.

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А перед этим в российском Ейске на жилой дом упал Су-34.

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