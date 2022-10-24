Пилоты Су-30 задохнулись до катастрофы в Иркутске

Опубликовано: 24.10.2022 11:54 , Обновлено: 24.10.2022

Пилоты военного самолета Су-30, рухнувшего на жилой дом в Иркутске, потеряли сознание из-за остатков азота в кислородных баллонах. Об этом заявили в агентстве РИА Новости со ссылкой на «источник в экстренных службах».

По его информации, у пилотов в кислородных баллонах мог остаться азот, поэтому в полете они потеряли сознание и не увели истребитель от жилых домов.

В свою очередь в телеграм-канале Следственного комитета России заявили, что рассматривают две версии произошедшего — отказ техники и ошибка пилотирования.

Напомним, 23 октября в России в городе Иркутск еще один военный самолет Су-30 рухнул на жилой двухэтажный дом. По сообщениям российских источников, самолет летел с авиазавода. В местном МЧС сообщили, что Су-30 потерпел крушение Иркутске во время испытательного полета.

Среди местных жителей обошлось без жертв, заявили власти РФ.

В России ещё один военный самолёт упал на жилой дом. В Иркутске

Ранее Телеграф писал, что причиной падения истребителя Су-34 на жилой дом в российском Ейске, из-за которого погибло 14 человек, стали птицы.

Су-34 в Ейске рухнул на дом из-за птиц — ТАСС