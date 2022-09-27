В России решили установить мобилизационные пункты прямо на границе

Опубликовано: 27.09.2022 10:38 , Обновлено: 27.09.2022

Министерство внутренних дел России сообщило, что на пограничном пункте "Верхний Ларс" установят мобилизаицонный пункт. Там как раз выстроилась очередь из молодых людей длиной порядка 20-25 километров.

Для этого генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев провел выездное совещание на пункте пропуска на границе с Грузией и принял ряд решений.

Во-первых, было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу.

Во-вторых, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

«Мужики, сами о себе позаботьтесь» — Мобилизованным в России посоветовали купить прокладки и аптечки

Ранее Телеграф сообщил, что в Интернете 26 сентября появились видео, где видно что российские военные на БТР двигаются вдоль многокилометровой колонны желающих сбежать из РФ из-за мобилизации. В погранвойсках России подтвердили, что отправили военную технику на КПП.

Россия пригнала БТР на границу с Грузией