В России решили установить мобилизационные пункты прямо на границе
Министерство внутренних дел России сообщило, что на пограничном пункте "Верхний Ларс" установят мобилизаицонный пункт. Там как раз выстроилась очередь из молодых людей длиной порядка 20-25 километров.
Для этого генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев провел выездное совещание на пункте пропуска на границе с Грузией и принял ряд решений.
Во-первых, было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу.
Во-вторых, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата.
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Ранее Телеграф сообщил, что в Интернете 26 сентября появились видео, где видно что российские военные на БТР двигаются вдоль многокилометровой колонны желающих сбежать из РФ из-за мобилизации. В погранвойсках России подтвердили, что отправили военную технику на КПП.