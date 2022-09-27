"Мужики, сами о себе позаботьтесь" - Мобилизованным в России посоветовали купить прокладки и аптечки

🎥 Видео

Опубликовано: 27.09.2022 08:40 , Обновлено: 27.09.2022

Попавшие под частичную мобилизацию и уже прибывшие в расположение частей россияне активно публикуют видео условий жизни. В одних случаях им предлагают спать на полу, в других - покупать женские прокладки.

На одном из видео, сделанном а Алтайском крае, женщина в военной форме убеждает мобилизованных мужчин, что им необходимо самим купить спальники, аптечки, найти где-то медидицинские жгуты.

https://twitter.com/ROSAGIT/status/1573989045235077120?s=20&t=pwsgUpyrIwaZ7lpWuJdJFQ

А ещё купить женские гигиенические прокладки и тампоны. По ее словам, они хорошо подходят для остановки крови в бою в случае ранения.

“Сами о себе позаботьтесь”, - призывает она мобилизованных.

Ранее Телеграф сообщил, что попавшие под частичную мобилизацию россияне поделились видео, на котором видно, какое оружие им выдают на складах.

Мобилизованные в России показали, какое оружие им выдают