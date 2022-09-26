Россия пригнала БТР на границу с Грузией

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Опубликовано: 26.09.2022 15:07 , Обновлено: 26.09.2022

В Интернете 26 сентября появились видео, где видно что российские военные на БТР двигаются вдоль многокилометровой колонны желающих сбежать из РФ из-за мобилизации. В погранвойсках России подтвердили, что отправили военную технику на КПП.

«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блок-постов выставляться не будет… КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились», — утверждают в пограничном управлении ФСБ в КПП «Верхний Ларс».

https://twitter.com/the_ins_ru/status/1574322087249977344?s=20&t=UWsIinOPMIgokz3a0mfUcw

В то же время, в Кремле Дмитрий Песков заявил, что “в настоящее время” решений о запрете на выезд из России не принималось.

“Мне об этом ничего неизвестно. В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось”, - заявил Дмитрий Песков.

А вот неофициально российские СМИ, что на погранпереходы в России уже поступили списки подлежащих мобилизации. На их основании мужчинам уже начали отказывать в выезде, сообщило издание The Bell, уточнив, что такие ткзпы были зафиксированы в аэропортах РФ.

А по данным RL, на пропускном пункте Верхний Ларс на границе России и Грузии в очередь выстроилось вначале 1,7 тысячи машина, а затем 2,3 тыс. Колонна растянулась на более чем 25 километров и дошла до Владикавказа.

https://twitter.com/GKerdikosvili/status/1574316569584635905?s=20&t=UWsIinOPMIgokz3a0mfUcw

Многи россияне решили выдвигаться в сторону Грузии пешком.

Таким образом в России отреагировали на объвленную Владимиром Путиным частичную мобилизацию. По неофициальным данным, распространяемым российскими СМИ со ссылкой на ФСБ, за четыре дня РФ покинули более 260 тыс молодых людей. И поток только растет.

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