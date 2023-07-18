В России решили построить запасной мост рядом с повреждённым Крымским

🎥 Видео

Опубликовано: 18.07.2023 08:21 , Обновлено: 18.07.2023

На Крымском мосту в ночь на 18 июля запустили реверсивное движение, чтобы обеспечить проезд автомобилей, несмотря на повреждения одного из пролётов. Об этом рассказал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, для восстановления повреждённой части придётся, скорее всего, рядом временно возвести запасной мост.

Марат Хуснуллин заявил, что реверсивное движение на одном из участков Крымского моста запустили после предварительной диагностики конструкций пролетных строений. Видео того, как первые 50 автомобилей в тестовом режиме двинулись по крайней правой полосе со стороны Тамани опубликовали ряд российских телеграм-каналов.

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Как будут восстанавливать Крымский мост?

По словам Хуснуллина, один из пролетов автодорожной части разрушен после вчерашней атаки и восстановлению не подлежит. Разрушенную часть пролёта демонтируют, а чтобы отремонтировать этот участок, вероятнее всего, строителям придётся возвести временный мост длиной 250 метров. Затем с помощью большегрузных кранов строителям необходимо будет поднять пролеты.

Российский вице-премьер заявил, что движение по одному из повреждённых пролётов восстановят уже 15 сентября, поскольку повреждений опор моста нет. Он также подчеркнул, что повреждённый пролёт автодорожной части в сторону Керчи с опоры не сошел, произошло лишь его смещение.

Незначительные повреждения, по словам вице-премьера, получит и один железнодорожный путь. Они, впрочем, на движение поездов по Крымскому мосту не повлияли, поскольку движение на этом участке восстановили ещё накануне, спустя несколько часов после ЧП.

Maxar опубликовала спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

Смещение пролёта автомобильной части Крымского моста хорошо заметно на спутниковых снимках, которые компания Maxar сделала утром 17 июля.

Появилось видео подрыва Крымского моста

Напомним, ранее назначенные Москвой власти аннексированного Крыма предложили автомобилистам, направляющимся на полуостров, альтернативный путь движения - в объезд, по аннексированным территориям Украины.

Власти РФ предложили туристам другой маршрут до Крыма после взрыва моста. Но он вряд ли понравится