Власти РФ предложили туристам другой маршрут до Крыма после взрыва моста. Но он вряд ли понравится

Опубликовано: 17.07.2023 15:55 , Обновлено: 17.07.2023

Назначенные РФ власти аннексированного Крыма 17 июля объявили, что Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта в обе стороны: автомобили будут переправлять или на пароме, или в объезд, по аннексированным территориям Украины.

Власти аннексированного полуострова отметили, что автобусное сообщение между Крымом и Краснодарским краем возобновлено, но с пересадкой (часть пути придется проехать на электричках). Что касается легковушек, то их с полуострова будут отправлять через паромную переправу, движение грузовиков будет происходить только через аннексированные территории.

В Кремле пообещали ответить на взрыв на Крымском мосту

На некоторых аннексированных территориях Украины отменили комендантский час

Об отмене комендантского часа объявили назначенные Россией администрации аннексированных территорий Запорожской и Херсонской областей Украины. Сделали это для проезда транспорта в Крым и из Крыма.

По словам Дениса Пушилина, назначенного РФ главы аннексированной “ДНР”, будут усилены меры безопасности на маршруте, по которому перенаправлены автомобили после взрыва на Крымском мосту.

В свою очередь в Ассоциации туроператоров РФ «Интерфаксу» сообщили, что сомневаются, что сухопутный маршрут будет востребован. Там отметили, что путь в объезд из Ростова-на-Дону до Крыма занимает не меньше восьми часов (плюс еще время на досмотр). Кроме того, на аннексированных территориях нет связи от основных российских мобильных операторов, поэтому нет возможности пользоваться навигаторами. Помимо того, мало информации о том, какие и где есть на пути АЗС, точки питания, санитарные остановки и т.д.

Ходят ли поезда после ЧП на Крымском мосту?

По информации пресс-службы РЖД, поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику. Все составы, которые были задержаны в связи с происшествием на Крымском мосту, будут по возможности вводить в расписание, отметила “Комсомолка”.

Напомним, движение поездов остановили после того, как в ночь на 17 июля на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв.

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Погибла семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей, их 14-летняя дочь получила ранения.

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Автомобильная часть моста, судя по появившимся в Сети видео, получила повреждения. Для автомобилей мост закрыт.

Появилось видео подрыва Крымского моста