Появилось видео подрыва Крымского моста

🎥 Видео

Опубликовано: 17.07.2023 11:47 , Обновлено: 17.07.2023

В интернете появилось видео предполагаемой атаки по Крымскому мосту ночью 17 июля. В России произошедшее уже официально признали терактом и возбудили соответствующее уголовное дело. Ответственность при этом российские власти возложили на украинские спецслужбы, которым, по мнению, помогали коллеги из США и Великобритании.

Авторы одного из видео, разлетевшегося по сети, утверждают, что запечатлели ночную атаку на Крымский мост. На видео, качество которого оставляет желать лучшего, вначале слышна серия выстрелов, за которой раздаются два взрыва и видны яркие вспышки.

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К утру “Российские железные дороги” вновь пустили поезда по по железнодорожной части Крымского моста, и местные жители смогли поделиться видеокадрами последствий ночного ЧП. На видео можно заметить серьёзные повреждения автомобильного полотна, а также видно, как сильно просел один из пролетов моста.

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Новые видео появились и непосредственно с места предполагаемых взрывов.

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“Просто ужас”

Авторы другого видео не смогли сдержать эмоций при виде частичных обрушений на 146-м километре трассы А-290 “Новороссийск — Керчь”. “Просто ужас!” - так прокомментировала увиденное девушка, наблюдавшая за разборами последствий предполагаемого взрыва из окна поезда. Им пришлось простоять в ожидании въезда на переправу более четырёх часов.

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На ещё одном видео, снятом пассажиром поезда после возобновления железнодорожного сообщения, видны военные катера, которые патрулируют территорию возле Крымского моста. Как предположили авторы видео, в ближайшее время военные будут прикрывать опоры.

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В России официально признали теракт на Крымском мосту

В Национальном антитеррористическом комитете России (НАК) 17 июля заявили, что причиной ЧП на Крымском мосту стала атака украинских надводных беспилотных аппаратов. Всего, по данным НАК, было два боевых дрона, которым удалось повредить “автодорожную составляющую Крымского моста”.

Следственный комитет России уже возбудил по данному факту уголовное дело по статье “Террористический акт”. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила,что в настоящее время следователи “устанавливают лица из числа украинских спецслужб и вооружённых формирований, причастных к организации и исполнению этого преступления”.

Следком также опубликовал видео с работой следователей на повреждённом мосту.

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В МИД России заявили о причастности США и Великобритании к атаке на Крымский мост

В свою очередь пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что решение об атаке на Крымский мост принималась официальными лицами и военными в Киеве “при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков”.

Тем временем в российских телеграм-каналах появились видео водного дрона, который был якобы уничтожен российскими военными в Севастополе 16 июня. Российские военкоры предполагают, что аналогичными дронами, внешне похожими на гидроцикл, могли атаковать прошлой ночью и Крымский мост.

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Что говорят в Украине?

В то же время в оперативном объединении Сухопутных войск Вооружённых сил Украины “Юг” выскали предположение о том, что атака на Крымский мост могла быть “российской провокацией”. На неё, по словам официальной представительницы оперкомандования Натальи Гуменюк, Москва могла пойти, чтобы не продлевать зерновую сделку, которая истекает в понедельник, 17 июля.

“При тех беспрецедентных мерах безопасности, которые предпринимались долгое время россиянами вокруг Крымского моста, они, по всей вероятности, контролировали всю эту ситуацию, и дальше разворачивается она по запрограммированному ими же сценарию”, - прокомментировала события прошлой ночи Наталья Гуменюк.

Новость Телеграф

Напомним, ночью 17 июля было остановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта на Крымском мосту через Керченский пролив. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной стало “чрезвычайное происшествие” в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.